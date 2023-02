Università: rettore Palermo, qui maggiori difficoltà

(ANSA) - PALERMO, 23 FEB - "I nostri studenti affrontano disagi e difficoltà maggiori di altri". Inaugurando l'anno accademico, il rettore dell'università di Palermo, Massimo Midiri, ha descritto il quadro di problemi che si pone di fronte al percorso di un ateneo del Sud. Midiri è intervenuto alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e del ministro dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini. Le difficoltà del sistema universitario in Sicilia sono stati collegati dal rettore alle carenze della rete di trasporti, dei servizi, delle residenze. "Sappiamo - ha aggiunto - che a quegli studenti offriamo strutture non sempre idonee perché, nonostante i nostri sforzi di adeguamento, anni di sotto-finanziamento del sistema dell'istruzione in Italia - e soprattutto nel Mezzogiorno - hanno reso le nostre aule meno accoglienti di quanto i nostri giovani meriterebbero". Altri punti critici sono stati colti da Midiri nel tessuto produttivo.

"Vediamo intorno a noi - ha detto - aziende che devono farsi strada senza contare su un tessuto economico dinamico e ricco di opportunità. Aziende la cui competitività è costantemente compromessa e ostacolata dalla inadeguatezza delle infrastrutture, dalle inefficienze del sistema burocratico-amministrativo, dalla difficoltà di accesso al credito". (ANSA).