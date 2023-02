Migranti: peschereccio trainava barca, arrestati 5 tunisini

(ANSA) - AGRIGENTO, 23 FEB - La sezione operativa navale della Guardia di finanza ha bloccato un peschereccio tunisino, ritenuto la "nave madre", che trainava verso le isole Pelagie una imbarcazione di ferro senza motore. l'operazione è avvenuta il 17 febbraio. I 5 membri dell'equipaggio, con l'accusa di aver consentito l'ingresso irregolare in Italia di 11 migranti, sono stati fermati e il giudice per le indagini preliminari ha convalidato i fermi e ha disposto per i 5 indagati la custodia cautelare in carcere. Il peschereccio tunisino e' stato intercettato in acque italiane dopo la segnalazione di un velivolo dell'agenzia europea Frontex. Notando il traino di un piccolo natante in ferro, sono state allertate le motovedette.

Quando il peschereccio e' stato bloccato, l'imbarcazione che trainava non era piu' vuota, ma occupata da 11 tunisini e algerini, tra cui donne e bambini. (ANSA).