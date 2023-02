Cuccioli labrador a 2 famiglie, poi addestrati per ipovedenti

(ANSA) - PALERMO, 23 FEB - Due cuccioli di labrador sono stati donati dal Rotary Club di Ragusa a due famiglie ragusane.

Dopo 12 mesi, i cani saranno consegnati al centro regionale Helen Keller per l'addestramento con lo scopo di diventare cani guida per i non vedenti. La cerimonia di consegna si è tenuta nella sede dell'Unione italiana ciechi e ipovedenti di Ragusa col presidente nazionale Uici Mario Barbuto.

Linda Legname, presidente Helen Keller, ha puntato i riflettori su "queste famiglie così eroiche e, allo stesso tempo, così silenziose che donano il loro tempo verso l'altro, prendendo in affido un cane per un certo periodo. E poi c'è il grande distacco perché il cane dopo i 10-12 mesi passati in famiglia per un primo percorso di socializzazione, ritorna a scuola per essere addestrato e, infine, per essere affidato alla persona non vedente che diventerà il suo conduttore". Alla cerimonia anche il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì. (ANSA).