Scontro moto-auto, muore 5 giorni dopo in ospedale a Catania

(ANSA) - CATANIA, 22 FEB - Larissa Venezia, 30 anni, originaria di Piazza Armerina (Enna) è morta nell'ospedale Cannizzaro di Catania. Era ricoverata per le gravi ferite riportate nell'incidente stradale del 17 febbraio scorso in cui era aveva perso la vita il suo fidanzato, il 29enne Diego Lauria. L'uomo, originario di Acate, lavorava come infermiere all'ospedale Guzzardi di Vittoria. I due erano su una moto che si è scontrata con una Fiat Panda sulla strada statale 115, la Noto-Rosolini, nel Siracusano. La donna aveva espresso in vita la volontà di donare gli organi.

Il sindaco di Piazza Armerina, Nino Cammarata, su Facebook, ha annunciato di "avere proclamato il lutto cittadino" come "tributo per la tragica dipartita della nostra giovane concittadina". "L'amministrazione comunale -ha aggiunto il primo cittadino - esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia. Ciao Larissa, la terra ti sia lieve" (ANSA).