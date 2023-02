Murale del giudice Falcone con la scritta "Save 41 bis" a Milano

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Il giudice Giovanni Falcone, eroe della lotta anti-mafia, in un murale che lo ritrae con un pennello in mano e la scritta "Save 41 bis": questa la nuova opera dell'artista aleXsandro Palombo che da questa mattina è apparsa nel centro di Milano, in piazza San Babila.

L'opera di Palombo - spiega l'autore - è un monito a non dimenticare le vittime innocenti delle mafie e del terrorismo, un invito alla riflessione e a trasmettere la memoria in un momento storico in cui il "41 bis", lo strumento alla lotta contro la criminalità organizzata è sotto attacco, una norma fortemente voluta dal giudice Falcone per impedire a mafiosi e terroristi di mandare ordini e messaggi di morte all'esterno del carcere.

"I muri delle città sono inondati dalle scritte No 41 bis, un oltraggio alla memoria delle vittime di Mafia e del terrorismo.

Il terrorismo e la criminalità organizzata sono una violazione dei diritti umani e della libertà. Il nostro impegno è quello di trasmettere la memoria affinché il sacrificio di tantissime persone innocenti non sia stato vano", dichiara aleXsandro Palombo. (ANSA).