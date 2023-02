Menfi Città Italiana del Vino, presentato calendario eventi

(ANSA) - PALERMO, 22 FEB - Nelle nuova location di Mandrarossa è stato presentato il calendario di attività per Menfi Città Italiana del Vino 2023: presenti i Comuni della valle del Belìce e diverse Città del Vino, gli agricoltori, gli operatori del settore ricettivo ed enogastronomico ma soprattutto le cantine, vera anima di un territorio, quello delle Terre Sicane, vocato alla vitivinicoltura.

"Gli eventi che abbiamo presentato sono un punto di inizio e non di arrivo - sottolinea il Sindaco di Menfi e presidente della Fondazione Inycon Marilena Mauceri - Per la prima volta siamo riusciti, grazie a tutti i partner coinvolti a realizzare un calendario unico che abbraccia gli appuntamenti più importanti". Degustazioni, corsi, convegni ma anche importanti eventi in programma: il 4 Marzo Menfi ospiterà la Giornata Nazionale Donne del Vino alla presenza della neo presidente Daniela Mastroberardino, il 19 Aprile l'Unione Italiana Vini propone un convegno dal titolo "Il vino alla sfida del cambiamento", 28-29-30 Aprile l'Overture di Inycon (che torna dal 23 al 25 giugno), a maggio il XXI Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2023, a Montevago la festa di San Domenico ad Agosto e quella del Vino a Settembre e poi altri eventi di rilievo nelle Città partner del progetto come Sambuca di Sicilia, Santa Margherita, Sciacca, Caltabellotta e Contessa Entellina.

Grande attenzione rivolta al territorio di Menfi con le sue cantine (Barbera, Planeta, Settesoli, Serra Ferdinandea, Feudi del Pisciotto, Tenuta Stoccatello, Masseria del Carboj) ma anche con la sua Doc di riferimento, nata nel 1995 su spinta del Cavaliere Diego Planeta, che oggi è considerata tra le più interessanti del panorama enologico e sesta per produzione nell'isola.

Alla presentazione del calendario di eventi erano presenti, tra gli altri, Angelo Radica e Paolo Corbini, rispettivamente Presidente e Direttore dell'Associazione Città del Vino, i Sindaci delle Città del Vino siciliane, le cantine della Valle del Belìce, Ais Sicilia, il Gal Valle del Belìce, i ristoratori, i titolari delle strutture ricettive e tutti gli attori coinvolti nelle iniziative. (ANSA).