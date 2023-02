Mattarella a funerali suo medico personale Francesco Pitrolo

(ANSA) - PALERMO, 22 FEB - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato stamane a Palermo ai funerali del professor Francesco Pitrolo, 71 anni, cardiologo, suo medico personale, al quale era legato da un profondo rapporto di amicizia. La cerimonia religiosa, alla quale ha partecipato una folla commossa di parenti, amici e colleghi del medico, si è svolta nella chiesa di Regina Pacis. In prima fila, oltre al capo dello Stato, la moglie del professore Pitrolo, Yvonne, la figlia Flora e il genero Robert. Francesco Pitrolo è morto tra domenica e lunedì, a causa di un malore improvviso, mentre era nel suo alloggio al Quirinale.

Di recente era andato in pensione, dopo essere stato per anni direttore dell'Unità di cardiologia dell'Ospedale "Cervello" di Palermo. E proprio per l'attività svolta in ospedale durante l'emergenza Covid era stato insignito del cavalierato di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana nel novembre 2021. Professionista molto conosciuto a Palermo, da sempre medico personale di Mattarella, spesso lo accompagnava anche nelle visite ufficiali all'estero. (ANSA).