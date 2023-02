Animali: a Palermo "Casa delle Farfalle" apre con studenti

(ANSA) - PALERMO, 22 FEB - Sono stati gli alunni di alcune classi del plesso "Nicolò Turrisi" dell'istituto comprensivo "Capuana" i primi a visitare oggi nel parco di Villa Filippina a Palermo la "Casa delle Farfalle", che resterà aperta al pubblico fino al prossimo 22 giugno. Una rigogliosa serra tropicale dove esperti naturalisti raccontano tutto il ciclo biologico affascinante e complesso delle farfalle con la loro metamorfosi completa fatta di quattro stadi vitali del tutto diversi l'uno dall'altro: uovo; bruco; crisalide; farfalla. Un ambiente tropicale in cui volano centinaia di farfalle libere e colorate provenienti da varie parti del pianeta, tra cui la farfalla "cobra" la più grande del mondo. "Un'emozione forte e particolare quella che si prova visitando la Casa delle Farfalle - dice Elvira Amata, assessore regionale Turismo Sport e Spettacolo, che ha tagliato il nastro assieme all'assessore comunale ai servizi sociali Rosi Pennino e al deputato regionale Ignazio Abbate - perché non capita certo tutti i giorni di poter assistere a uno spettacolo così straordinario, che diventa un momento di studio, un laboratorio di scienze con un approccio didattico immediato e che tanto entusiasma i giovani. Un progetto educativo intendiamo sposare e speriamo possa toccare intanto le città capoluogo dell'Isola". Al momento un'altra "Casa delle Farfalle" è presente anche a Siracusa all'interno del giardino dell'Artemision in piazza Duomo, a Ortigia. Natura, curiosità e bellezza sono alla base di questo percorso educativo divertente e sorprendente grazie alla multimedialità interattiva. Il progetto di divulgazione naturalistica rappresenta un vero e proprio angolo di Paradiso, un'esperienza unica per bambini e adulti. All'interno di questo microcosmo, che racchiude un ecosistema straordinario, i visitatori possono ammirare farfalle di diverse specie, tra cui alcune rare e particolari, provenienti da tutto il mondo. (ANSA).