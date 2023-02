Teatro: in scena al Biondo "Seagull Dreams - I sogni del Gabbiano"

(ANSA) - PALERMO, 21 FEB - Debutta venerdì 24 febbraio alle ore 21 in prima assoluta al Teatro Biondo di Palermo, che lo produce in collaborazione con Dream New World - Cie Irina Brook, lo spettacolo Seagull Dreams - I sogni del Gabbiano, adattamento de Il gabbiano di Anton Čechov realizzato e diretto da Irina Brook e interpretato da Pamela Villoresi, Geoffrey Carey e i giovani allievi della Scuola di recitazione del Biondo: Giuseppe Bongiorno, Emanuele Del Castillo, Monica Granatelli, Giorgia Indelicato, Giuseppe Randazzo, con la partecipazione in video di Miguel Gobbo Diaz.

La regista Irina Brook, figlia del maestro Peter Brook e dell'attrice Natasha Parry, esplora in questo spettacolo la propria biografia di figlia d'arte attraverso le parole di Anton Čechov. I temi e le atmosfere del teatro checoviano riaffiorano dal vissuto personale della regista, la cui mamma era di origini lettoni-russe, come anche l'atmosfera inglese e americana degli anni '70, quella dei suoi anni di giovane attrice: la malinconia per un'epoca che tramonta e la tensione verso qualcosa che deve ancora nascere e che fatica ad imporsi, l'eterno conflitto tra giovani artisti e "vecchie glorie".

Con Seagull Dreams - I sogni del Gabbiano, Irina Brook porta avanti la sua intensa ed emozionate riflessione sul teatro, inteso come laboratorio dei sentimenti e della vita; come palcoscenico delle dinamiche di una famiglia di attrici e drammaturghi, di una compagnia.

Oltre a curare l'adattamento, la regia, le scene e i costumi, Irina Brook ha realizzato anche i video che sono parte integrante della drammaturgia, mentre Alessandro Anglani si è occupato della traduzione e ha collaborato alla realizzazione artistica dello spettacolo. Le luci sono di Antonio Esposito.

"Il gabbiano - spiega la regista - parla del nostro mestiere con tutto l'amore appassionato e la crudeltà disperata che può suscitare". (ANSA).