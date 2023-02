Teatro: al Libero "Gli sposi. Romanian tragedy", di David Lescot

(ANSA) - PALERMO, 21 FEB - Dal 23 al 25 febbraio alle 21.15, andrà in scena al Teatro Libero Gli sposi. Romanian tragedy, spettacolo di David Lescot, con la traduzione di Attilio Scarpellini, la regia e l'interpretazione di Elvira Frosini e Daniele Timpano, realizzato con il sostegno di Pav, Armunia, Spazio Zut! Teatro di Roma e Asti teatro nell'ambito di Fabulamundi. Playwriting Europe - Beyond Borders? è stato finalista al Premio Ubu 2019 come miglior nuovo testo straniero.

Gli sposi | romanian tragedy è la storia di un'ordinaria coppia di potere. Nicolae Ceausescu ed Elena Petrescu. Entrambi vengono dalla campagna. Si ritrovano a militare nel Partito Comunista.

Niente sembra distinguerli dai loro compagni. Tranne il fatto che sono un po' meno dotati della media. Creature senza smalto in un mondo senza orizzonte. Questi Macbeth e Lady Macbeth dei Balcani hanno seminato la paura nel popolo rumeno per poi finire sommariamente giustiziati davanti alle telecamere il 25 dicembre 1989. Una tragedia romena.

"Sin dal 1989 - sottolinea il regista - anno della caduta dei Ceaucescu, la narrazione che abbiamo sentito è stata quella di due dittatori capricciosi e sanguinari che hanno ridotto in ginocchio il loro paese. Erano come ce li hanno raccontati? Che ne è stato del Comunismo? E qual è stato il destino della Romania dopo la loro caduta? Abbiamo cercato di disseminare piccole crepe critiche che potessero innescare domande su questa narrazione monolitica e su noi che, oggi, facciamo parte di essa". (ANSA).