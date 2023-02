Musica: festival 'Nmf' a Palermo, tanti artisti

(ANSA) - PALERMO, 20 FEB - Nove location diverse tra loro, alcuni tra i presidi culturali e sociali della città, venti artisti internazionali e locali che si alterneranno alla consolle per miscelare diversi generi musicali tra cui afrobeat, highlife, cumbia, afroblues, folk, samba, tropical ed elettronica. Brasile, Africa, Americhe, Mediterraneo e naturalmente Sicilia insieme per un evento che si preannuncia esplosivo. Parte a Palermo il prossimo weekend il "NMF, Nomad Music Festival 2023", che ha come slogan: "world music, local food, dj set", una rassegna itinerante di musica World che, dal 24 febbraio al 1° aprile, animerà diversi luoghi della città, e che propone, grazie al supporto di alcune aziende del territorio, cibo biologico e bevande locali.

In tutte le esibizioni si alterneranno djs locali e internazionali. Il format prevedrà le selezioni musicali, per i pre-party, il giovedì o il venerdì, dalle 20:00 alle 00:00, e le feste, il venerdì o il sabato, dalle 20:00 alle 02:00 e la cena del sabato dalle 19:00 alle 23:00. Gli spazi degli eventi verranno allestiti da giovani creativi che daranno una veste grafica al suono, durante alcuni party in programma.

La rassegna si apre con Bjondo e "CSS ~ All Crew United" venerdì 24 febbraio "Al fresco, giardino & bistrot", in vicolo Infermeria dei Cappuccini, uno scrigno verde a pochi passi dalla Cattedrale di Palermo, all'interno di Casa San Francesco, un ex convento seicentesco che oggi accoglie diverse attività di natura sociale, tra cui il bistrot. A gestirlo è l'impresa sociale Cotti in Fragranza. (ANSA).