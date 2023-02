Mafia:PalmosaKore Castelvetrano gemellata con Casa Impastato

(ANSA) - CASTELVETRANO, 18 FEB - L'associazione culturale "PalmosaKore" di Castelvetrano, organizzatrice del Festival letterario "PalmosaFest", ha consegnato un attestato di "socio onorario" a Giovanni Impastato. La consegna è avvenuta nella Casa Memoria, a Cinisi.

"Una presa di posizione forte da parte della nostra Associazione contro la mafia - spiega Fabiana 'Bia' Cusumano, insegnante-scrittrice, presidente di PalmosaKore - per un percorso di legalità autentica e di ripristino dei valori etici che fondano la bellezza e la sacralità del vivere. Con questo gesto simbolico sigliamo il nostro gemellaggio con Casa Memoria e intraprendiamo un cammino antimafia, contro ogni sopruso, abuso, intimidazione, dinamica di potere, svilimento e mortificazione dell'io. E dedichiamo la seconda edizione del nostro Festival a Peppino Impastato". L'attestato di socio onorario è stato consegnato a Giovanni Impastato "per l'impegno profuso alla lotta contro la mafia e l'omertà".

"La vera antimafia è fare Cultura - prosegue Bia Cusumano - e oggi più che mai noi tutti ne sentiamo l'impellente necessità.

Il PalmosaFest ha un suo format che miscela la letteratura, la musica, la recitazione, la pittura, le coreografie, l'arte della parola come statuto ontologico dell'umano esistere. Il Palmosa Kore inizia il suo viaggio parlando di desideri castrati, di cura, attenzione verso l'altro, perché vuole contraddistinguersi come associazione che ha come priorità assoluta lo sguardo verso l'altro che va accolto nel suo insondabile mistero e non massacrato per quanto dismisura incolmabile e terra d'eccedenza rispetto al nostro io". (ANSA).