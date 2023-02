Calcio: Palermo; Corini, è il momento di capire chi siamo

(ANSA) - PALERMO, 18 FEB - "E' stata una sfida godibile, equilibrata e il risultato di parità è corretto. Questa partita mi lascia il fatto che dopo il gol del Frosinone siamo andati a cercare la vittoria. Se vuoi provare a farlo devi correre qualche rischio e noi siamo andati vicino a fare gol così come a subirlo". Lo ha detto l'allenatore del Palermo Eugenio Corini al termine della partita pareggiata al Barbera contro il Frosinone 1-1 davanti a quasi 28 mila spettatori.

"La mentalità che cerco nella squadra è questa - ha aggiunto Corini - voglio che i giocatori abbiamo l'incazzatura sana per un pareggio che ti spinge a cercare di fare qualcosa di più in allenamento. Se sei arrabbiato perchè hai pareggiato contro una squadra prima in classifica che sta facendo un campionato a parte per il distacco che ha mi sta bene. Abbiamo affrontato Reggina, Genoa e Frosinone, le prime tre della classe, adesso andiamo a giocare sul campo del Sudtirol che è quarto. E' il momento di capire consa vogliamo fare. Se a Bolzano faremo bene significherebbe avere il martedì successivo contro la Ternana di nuovo lo stadio pieno. L'applauso finale di oggi significa che la gente ha apprezzato lo sforzo dei giocatori e la squadra deve tenere nel cuore questo applauso per lavorare in settimana con maggiore intensità e alzare sempre di più l'asticella".

Corini però è preoccupato per le condizioni di Ionut Nedelcearu.

"Aspettiamo gli esami sperando che non sia niente di preoccupante - ha detto l'allenatore - ha sentito girare il ginocchio, ma dobbiamo essere fiduciosi perchè lui ha una tempra forte". (ANSA).