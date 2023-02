Superenalotto: a Termini Imerese tre nuovi milionari

(ANSA) - TERMINI IMERESE, 17 FEB - E' caccia a Termini Imerese, in provincia di Palermo, ai nuovi milionari che grazie al sei al Superenalotto hanno centrato ben 3 quote da circa 4 milioni di euro ciascuna delle 90 complessive in Italia, nove delle quali in Sicilia, per un totale di 371 milioni. Le quote da 5 euro ciascuna sono state giocate in un bar di via Bevuto, che già in passato era stato baciato dalla Fortuna. "Noi siamo famosi per le vincite - dice Carmelino Catalano titolare del bar Bevuto - ne abbiamo già avute parecchie compreso un sei al superenalotto. Siamo specializzati nei sistemi. Spero che i vincitori si ricordino di noi e che investano questi soldi a Termini Imerese per creare posti di lavoro. Da quando ha chiuso la Fiat e altre aziende nella zona industriale i nostri giovani vivono passeggiando in piazza o percependo il reddito di cittadinza. Spero che questi soldi possano portare lavoro nel nostro Comune".

Nessuna informazione sui possibili fortunati vincitori.

"Impossibile risalire a loro - spiega Catalano - qui vengono davvero in tanti anche dai comuni vicini, la clientela non manca". (ANSA).