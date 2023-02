Tumori: Dragon boat a Palermo per supportare donne operate

(ANSA) - PALERMO, 16 FEB - Venti atlete che pagaiano insieme al ritmo di un tamburo su un'imbarcazione con testa e coda di drago. È il Dragon Boat, una disciplina sportiva che, grazie alle sue peculiarità, è uscita dall'ambito puramente sportivo e da anni è impiegata per supportare la ripresa e il benessere psicofisico delle donne operate per un cancro al seno e per promuovere la prevenzione cardiovascolare. Proprio per questo, Lega Italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), sabato prossimo alle 10,30 inaugurerà una imbarcazione nello Yacht club del Mediterraneo alla "Cala" di Palermo "La Lilt con la squadra delle Aquile Rosa Lilt Palermo, coronando il sogno di avere la propria imbarcazione, ha avviato un percorso aperto al sociale di mareterapia. Lo Yacht club Mediterraneo ha creduto in questo progetto e, grazie a una condivisione di intenti e di attività, stiamo iniziando una nuova entusiasmante collaborazione. L'emozione è grande, siamo impazienti di poter pagaiare e riprendere il contatto benefico col mare", dice Francesca Glorioso, presidente della Lilt Palermo.

Giuseppe Galantino presidente dello Yacht club Mediterraneo: "Abbiamo scelto di navigare insieme al progetto della Lilt Palermo, mettendo a disposizione spazi ed esperienze legate al vivere il mare. Siamo sempre convinti che la condivisione di tali esperienze, può contribuire a farci vivere assolutamente meglio". (ANSA).