Scontro Tir-camion cisterna su A18, un ferito grave

(ANSA) - CATANIA, 16 FEB - Un Tir che trasportava cassette per frutta e un camion cisterna di olio esausto si sono scontrati sull'autostrada Catania-Messina, tra i caselli di Giarre e Fiumefreddo di Sicilia. Secondo una prima ricostruzione il Tir, che viaggiava in direzione Catania, per cause in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con l'autocisterna che era sulla carreggiata per Messina.

L'autista del Tir, un 33enne di Ramacca, è stato soccorso con un elicottero del 118 e portato al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è entrato in codice rosso per un politrauma. Sul luogo dell'incidente stradale è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto. Il tratto dell'A18 tra Giarre a Fiumefreddo è stato chiuso al traffico. (ANSA).