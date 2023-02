Shoah: Museo della memoria in una scuola di Marsala

(ANSA) - MARSALA, 15 FEB - Un "Museo della memoria" dedicato ad Anna Frank è stato realizzato da insegnanti e alunni in una scuola della periferia di Marsala, l'Istituto comprensivo "Stefano Pellegrino". Il museo è in un'aula del plesso "Gabelli", in contrada Santi Filippo e Giacomo.

Gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria (ex elementare) hanno allestito un percorso museale che ricorda la Shoah, con indumenti dell'epoca, documenti, pietre d'inciampo che raccontano storie di vittime innocenti, ma anche cartelloni e altri elaborati. "Studio, ricerche, creazioni e ancora letture - spiega una nota della scuola - storie di vita vera per far sì che la memoria non rimanga legata al passato, ma divenga viva e sia fatta da chi c'è ora, nel presente, e che, arricchito da quanto appreso, possa diventare costruttore di un futuro migliore, animato dai principi di libertà e giustizia".

L'Aula-Museo della Memoria inaugurata ieri è "una grande classe che ora accoglie un vero percorso conoscitivo con l'intento di insegnare a chi ne fruisce cosa accadde durante la deportazione degli ebrei per mano nazifascista". L'idea è stata dell'insegnante Manuela La Torre. Dopo l'inaugurazione, i piccoli alunni hanno fatto anche da "ciceroni", spiegando ai presenti il significato degli oggetti esposti. Il museo accoglie anche riferimenti alla questione israelo-palestinese. In una parete campeggia il ritratto di Anna Frank realizzato da una insegnante. (ANSA).