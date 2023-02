Pallanuoto: Serie A1; An Brescia-Telimar Palermo 11-6

(ANSA) - BRESCIA, 15 FEB - Sconfitta in trasferta per il Telimar Palermo che alla piscina di Mompiano si arrende all'An Brescia per 11-6 nell'anticipo della quinta giornata di ritorno del campionato di serie A1. Il Club dell'Addaura cede solo nel quarto tempo dopo essere rimasto in partita per trequarti di gara contro la capolista del proprio girone di Champions League.

Dopo la prima frazione di gioco a reti inviolate, il Telimar prima spreca un rigore in avvio di secondo quarto con Davide Occhione, poi passa in vantaggio con Fabrizio Di Patti. La rete sveglia i padroni di casa che pareggiano con Jacopo Alesiani e si portano in vantaggio con una rete rocambolesca di Christian Presciutti prima di subire il pareggio dei palermitani con Johnny Hooper. Prima dell'intervallo lungo c'è ancora tempo per la rete di Konstantin Kharkov e per quella di Raffaele Luongo.

Il Telimar alla ripresa del gioco prova a resistere e riesce ad accorciare le distanze con Max Irving, ma spreca più volte l'occasione giusta per il pareggio prima di subire la rete del 5-3 ancora con Presciutti. E' il momento decisivo della partita con i padroni di casa che prendono il largo fino al definitivo 11-6.

"Abbiamo giocato tre tempi giocati alla pari contro una delle squadre di club più forti del mondo - ha detto il presidente del Telimar Marcello Giliberti - per cedere al quarto con un onorevolissimo 11-6. Questa ulteriore eccellente prestazione conferma che meritiamo l'attuale alta posizione in classifica.

Ora ci prepariamo per le Final Eight di Coppa Italia. Spero che dalla prossima settimana la vasca coperta della piscina Olimpica comunale di Paleremo possa riprendere a funzionare, in modo da ridare finalmente normalità ai nostri allenamenti quotidiani".

(ANSA).