Aerei: Schifani, nuovo vettore contro cartello voli Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 15 FEB - "Dopo l'esposto all'Antitrust presentato lo scorso dicembre, abbiamo lavorato in silenzio per rompere il patto di cartello tra compagnie aeree che danneggia la Sicilia. Abbiamo intrapreso una interlocuzione riservata e legittima con Aeroitalia che opererà voli da Catania e Palermo per Roma e Bergamo, ma anche altre rotte". L'ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, alla conferenza stampa a Palazzo d'Orleans indetta per illustrare le iniziative per contrastare il caro voli da e per la Sicilia.

All'incontro hanno partecipato anche l'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l'amministratore delegato di Aeroitalia Gaetano Francesco Intieri e il presidente della compagnia Marc Bourgade.

Dopo "lo scandalo delle tariffe altissime praticate nel periodo natalizio - ha aggiunto Schifani - non vorremmo che se ne prospettasse un altro per Pasqua".

Intieri ha spiegato che per le nuove rotte le tariffe saranno mantenute nel range da 29.90 a 150 euro, "che riteniamo giusti compensi per la società. Poi sarà il mercato a decretare il successo o l'insuccesso". I nuovi voli saranno operativi a partire da marzo. (ANSA).