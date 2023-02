Tentano furto e danneggiano treno, 2 arresti nel Catanese

(ANSA) - CATANIA, 13 FEB - Un uomo ed una donna, entrambi 36enni, sono stati arrestati la notte scorsa a Caltagirone (Catania) dai carabinieri per aver tentato due volte di introdursi in un bar di Piazza della Repubblica, nei pressi della linea ferroviaria, e per aver danneggiato un vagone del treno regionale 21900, che è stato reso di fatto inservibile e non in condizione di poter garantire la tratta prevista. Per questo motivo , non solo sono stati arrestati per furto, tentato furto aggravato e danneggiamento aggravato, ma sono stati anche denunciati per interruzione di pubblico servizio. Nel vagone ferroviario era stata forzata la porta d'ingresso era stata forzata, era stato rotto il sigilli della maniglie di emergenza per l'apertura delle porte, il treno al suo interno era imbrattato con polvere di estintore e tabacco. Erano anche stata aperti i quadri elettrici nella cabina di comando ed era stata asportata la chiave di accensione del treno, chiave che uno di due arrestati ha poi restituito.

I carabinieri hanno posto gli arrestati a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto disponendo per l'uomo gli arresti domiciliari e per la donna l'obbligo di dimora nel comune di residenza. (ANSA).