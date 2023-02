Matteo Messina Denaro sentito per un'ora dai pm di Palermo

Nel carcere dell'Aquila, dove è rinchiuso in regime di 41 bis, è durato un'ora l'interrogatorio del boss Matteo Messina Denaro, sentito dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e dall'aggiunto Paolo Guido, i magistrati che hanno coordinato l'inchiesta che ha portato all'arresto del capomafia. Messina Denaro ha risposto ad alcune domande alla presenza del suo legale, l'avvocatessa Lorenza Guttadauro. L'interrogatorio non è stato secretato. Messina Denaro è in buone condizioni di salute e viene sottoposto alle terapie oncologiche all'interno della struttura carceraria.

Il boss, che è stato arrestato il 16 gennaio scorso a Palermo da carabinieri del Ros dopo 30 anni di latitanza, si trova all'Aquila dal 17 gennaio dove sta ricevendo le cure per il cancro da cui è affetto direttamente in carcere, in una stanza infermieristica appositamente allestita.