Pd: voto circoli Sicilia, Bonaccini 42,2% e Schlein 36,9%

(ANSA) - PALERMO, 13 FEB - Si sono concluse le operazioni di voto dei congressi di circolo del Partito Democratico in Sicilia. I dati vedono il candidato Stefano Bonaccini in testa con il 42,2%; segue Elly Schlein con il 36,9%; poi Gianni Cuperlo con il 15,3% e Paola De Micheli con il 5,6%. A comunicare i dati è il coordinamento regionale "Bonaccini segretario".

"La grande partecipazione avuta dimostra, ancora una volta, lo spirito fondato del nostro partito che è veramente democratico - si legge nella nota del Coordinamento Bonaccini - Siamo già pronti ad affrontare le primarie del 26 febbraio che si svolgeranno ai gazebo appositamente allestiti e alle quali potranno recarsi a votare anche i non iscritti". (ANSA).