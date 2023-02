Auto: la festa del Motorsport siciliano sabato a Taormina

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Scattato il conto alla rovescia per la premiazione dei Campioni Siciliani dell'Automobilismo e del Karting, che il 18 febbraio si svolgerà nell'esclusiva cornice di Taormina presso il pala Congressi dalle ore 16.30. La cerimonia che la delegazione regionale dedica ai migliori interpreti dello sport delle 4 ruote della passata stagione, sarà interamente trasmessa in diretta streaming e su Aci Sport TV (228 Sky).

La festa siciliana dell'automobilismo è organizzata dalla delegazione Aci Sport Sicilia, guidata da Daniele Settimo, per consegnare i premi e riconoscimenti campioni del 2022. Ospite d'onore sarà il presidente dell'Automobile Club D'Italia Angelo Sticchi Damiani, presente anche quest'anno all'importante occasione per congratularsi con gli sportivi dell'isola, insieme ai vertici federali ed i massimi rappresentanti delle Amministrazioni della Regione e locali.

La manifestazione prenderà il via alle 16.30 e culminerà con la consegna dei premi speciali "Premio Nino Vaccarella", il premio al "Pilota dell'Anno", rivelazione dell'anno e gli attesi Caschi Sicilia Bronzo, Argento, Oro e l'eccellenza del Casco di Platino. Saranno numerose le sorprese che arricchiranno la prestigiosa passerella di nomi che rendono ed hanno reso grande il motorsport. (ANSA).