Sequestrata discoteca abusiva a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 FEB - I carabinieri della stazione Palermo Centro e la polizia municipale hanno sequestrato una discoteca abusiva nella zona di via Francesco Crispi. Nel locale, che si trova in un condominio e gestito dal titolare noto alle forze dell'ordine, si stava svolgendo una serata danzante con 200 clienti. Dagli accertamenti è emerso che il locale non ha l'agibilità della commissione comunale di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo, la licenza del questore, la documentazione sulla prevenzione incendi, dei requisiti della sorveglianza e conformità di locali destinati ad attività di pubblico spettacolo, nonché della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande. La sala da ballo è stata sequestrata penalmente insieme all'impianto di amplificazione.

Il titolare dell'attività è stato denunciato e sanzionato con 8 mila euro. Il provvedimento, su richiesta della procura è stato convalidato dal gip. (ANSA).