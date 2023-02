Incendio in casa a Palermo, muore donna disabile

(ANSA) - PALERMO, 11 FEB - Una donna disabile di 73 anni è morta in un incendio divampato la notte scorsa nell'appartamento in cui viveva da sola, in un palazzo a due piani, in via Maltese a Palermo. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione il rogo sarebbe scaturito da un corto circuito a una presa elettrica. L'allarme al centralino dei vigili del fuoco è scattato poco prima delle 4. Immediati i soccorsi per spegnere il rogo, ma non è stato possibile salvare la donna. Sul posto è intervenuto anche personale del 118.

Indagano i carabinieri (ANSA).