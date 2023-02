Incendi: scoppia bombola in casa a Palermo, un ferito

(ANSA) - PALERMO, 11 FEB - I vigili del fuoco sono intervenuti a Palermo, in via Maddalena, dove è esplosa una bombola di gas in un edificio. Nello scoppio una persona è rimasta ferita, non sarebbe in pericolo di vita. Sono state sgomberate una decina di condomini della palazzina interessata dall'esplosione e da quella attigua. (ANSA).