Università: Kore Enna, pronti per 4/o policlinico in Sicilia

(ANSA) - ENNA, 10 FEB - "L'università Kore di Enna plaude all'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e del governo Schifani per avere previsto nella finanziaria per l'anno in corso la corretta procedura per dare vita al quarto policlinico universitario della Sicilia. Un particolare ringraziamento va alla rappresentanza parlamentare e di governo della provincia di Enna che ha formulato la proposta originaria, dalla quale è nata la previsione normativa". Lo afferma l'Ateneo in una nota.

L'università Kore, "chiamata in causa insieme all'intero sistema universitario siciliano" nella nota si dice "pronta a rispondere al coinvolgimento necessario per conseguire questo importante risultato". "Come sede della quarta facoltà di medicina della Regione -. continua la nota - la Kore sta realizzando strutture didattiche e scientifiche di eccellenza anche nel settore biomedico e si sta dotando di un corpo docente di eccellenza. Al rettore Francesco Tomasello, illustre figura di scienziato della Medicina in ambito mondiale ed appena eletto alla guida dell'Università di Enna, è stato espressamente conferito il mandato di non risparmiare alcuno sforzo per pervenire ad un quarto polo sanitario di rilievo nella Sicilia centrale".

"I parlamentari, il presidente della Regione e gli assessori - conclude la nota -hanno mostrato grande lungimiranza in questa direzione. La Kore non sarà da meno, come ha già dimostrato in tutti gli altri settori scientifici nei quali si è finora cimentata". (ANSA).