Maltempo: danneggiati scali aliscafi a Lipari e Vulcano

(ANSA) - LIPARI, 10 FEB - Il maltempo sta causando danni agli approdi delle isole Eolie che potranno essere valutati solo nei prossimi giorni. A Vulcano le mareggiate hanno reso inagibile l'approdo riservato agli aliscafi; di conseguenza l'isola, per quando riguarda i mezzi veloci, sarà raggiunta solo dal catamarano. A Lipari, per via dei danni al pontile a giorno, gli aliscafi attraccheranno nello scalo alternativo di Punta Scaliddi, da condividere con le navi di linea. Timori anche per la piena agilità degli altri scali interessati dalle violente mareggiate di questi giorni e che, da una prima ricognizione, sembrano aver riportato danni sia nelle aree di approdo che nell'arredo portuale: la reale portata si potrà verificare solo con il miglioramento delle condizioni meteo. L'amministrazione comunale di Lipari, una volta completati i sopralluoghi, anche nelle strade litoranee, inoltrerà la relativa documentazione alla Regione, richiedendo lo stato di calamità naturale.

Intanto perdura l'isolamento dell'arcipelago, giunto a tre giorni. Infatti sono state annullate le due corse delle navi di linea che dovevano partire stasera da Milazzo. Una corsa straordinaria della nave Laurana collegherà domani, con partenza alle otto, Milazzo con Lipari, Panarea, Ginostra e Stromboli.

Sarà questo il primo mezzo a rompere l'isolamento dell'arcipelago. (ANSA).