Milleproroghe: boom sbarchi migranti, 2,5 mln a Lampedusa

(ANSA) - PALERMO, 09 FEB - In arrivo per i comuni di Lampedusa e Linosa un contributo di 2,5 milioni di euro per il 2024 "in considerazione dello straordinario aumento del numero degli sbarchi di migranti" lo scorso anno. E' quanto prevede l'emendamento al decreto Milleproroghe che è stato approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato.

Presentato dalla Lega (primo firmatario il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo), è stato successivamente riformulato dal governo. (ANSA).