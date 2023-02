Venditti e De Gregori, prime 5 nuove date live estive

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Dopo il grande successo allo Stadio Olimpico di Roma dello scorso giugno e dopo il tutto esaurito della tournée estiva 2022 e del tour in corso nei principali teatri italiani , Venditti & De Gregori annunciano "a grande richiesta" i primi cinque appuntamenti live estivi 2023 che prenderanno il via il 5 e il 7 giugno dal palco delle Terme di Caracalla a Roma.

I primi 5 appuntamenti del tour estivo, organizzato e prodotto da Friends & Partners, sono previsti per il 5 e 7 giugno a Roma, alle Terme di Caracalla, il 17 luglio a Firenze, in Piazza SS Annunziata, il 24 agosto al Teatro Greco di Siracusa e il 28 agosto al Teatro Antico di Taormina.

Prosegue intanto il tour teatrale dei due artisti con gli ultimi tre appuntamenti: l'8 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania; il 22 febbraio al Teatro Verdi di Firenze e il 27 febbraio al Teatro Colosseo di Torino.

Per le prime date del tour estivo i biglietti sono disponibili in prevendita dal 7 febbraio nei circuiti abituali. (ANSA).