Sisma Turchia:Sicilia; stop allerta, possibili correnti anomale

(ANSA) - PALERMO, 06 FEB - Il Dipartimento regionale Protezione civile (Drpc) ha diffuso una nota per comunicare la fine dell'allerta rosso sulle coste della Sicilia orientale legato all'allarme Tsunami, dopo il sisma in Turchia. "I dati mareografici e le valutazioni - si legge in una nota del Drpc - indicano che l'allerta è concluso. Non si attendono ulteriori onde di maremoto. Si segnala comunque che potrebbero persistere per parecchie ore correnti anomale di assestamento del livello del mare". (ANSA).