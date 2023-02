Sisma Turchia-Siria: Cocina, sistema Sicilia si è mosso bene

(ANSA) - CATANIA, 06 FEB - "Il sistema si è mosso tutto, anche se qualche cosa resta da perfezionare. Il Comune di Catania si è mosso subito ed ha attivato il Centro operativo comunale e si è apprestato ad evacuare una zona a rischio prossima al mare, ma subito dopo è arrivata la notizia di 'piccole onde' misurate in Turchia, alte 15 centimetri e non di un metro". Lo ha detto il direttore generale del Dipartimento regionale Protezione civile (Drpc) Salvo Cocina sull'emergenza scattata dopo le violenti scosse di terremoto in Turchia e in Siria che hanno fatto scattare l'allerta tsunami, poi cessato, in Italia, con primo impatto previsto su Calabria e Sicilia.

"A Catania, inoltre - ha aggiunto Cocina - si stava svolgendo la processione di Sant'Agata che avrebbe raggiunto piazza Duomo, prossima al mare, e quindi c'è stata l'ipotesi di fare, quanto meno, rallentare la processione. L'allarme è rientrato, ma per noi è stata una grande esercitazione. Siamo molto dispiaciuti - ha sottolineato il direttore generale del Drpc Sicilia - per quello che è avvenuto in Turchia e in Siria dove hanno perso la vita centinaia di persone. Quello del rischio sismico si impone ancora come politica di prevenzione per i prossimi anni".

