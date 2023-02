Lavori in Municipio Palermo, iniziato il trasloco

(ANSA) - PALERMO, 06 FEB - E' iniziato stamane il trasloco per una parte degli uffici del Palazzo delle Aquile, sede del Municipio di Palermo. Il trasferimento è necessario per avviare i lavori di ristrutturazione dell'intero edificio. Ad eseguire la manutenzione straordinaria sarà la Ati Co.San srl vincitrice della gara d'appalto. Il contratto era stato firmato a metà dello scorso dicembre. L'aggiudicazione era avvenuta con un ribasso del 27 %. Verranno spesi circa sei milioni di euro. Ma per avviare il cantiere edile è necessario sgomberare il palazzo da mobilio e suppellettili. Entro oggi sarà completato il trasferimento del pianterreno. Per prima sono state svuotate le stanze dei gruppi consiliari. All'opera la ditta traslochi di Gregorio Lo Porto che conta di finire il lavoro entro dopodomani. Scatole e armadi saranno trasferiti, provvisoriamente, nell'ex caserma Falletta, in via Spirito Santo, e alla Fiera del Mediterraneo.

La ristrutturazione dell'Ati Co.San srl procederà per fasi progressive e durerà, almeno nelle previsioni progettuali, quattro anni. La prima fase prevede una spesa di 700 mila euro, proseguirà per un anno, e riguarderà l'atrio (ma anche il lucernaio), il piano terra e quello interrato, compreso il rifugio antiaereo. Verrà interessata, ma in un secondo momento, anche la sala delle Lapidi dove si riunisce il Consiglio comunale. Le attività potrebbero proseguire al Palazzo Comitini e palazzo Belvedere come previsto dal presidente Giulio Tantillo. Il progetto di restauro era stato approvato nel dicembre del 2016 dalla giunta presieduta da Leoluca Orlando e prevede, tra l'altro, interventi "di riorganizzazione degli ambienti ed adeguamento alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sugli impianti tecnologici". A vegliare sulla conservazione del bene è la Soprintendenza per i Beni Culturali.

