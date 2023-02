Palermo: assessore Tamajo, pronto a confronto su scuole

(ANSA) - PALERMO, 03 FEB - «Non ho ricevuto nessun invito ufficiale». Lo afferma l'assessore all'Istruzione e all'edilizia scolastica del Comune di Palermo Aristide Tamajo replicando alle dichiarazioni in aula del consigliere Ferrandelli. «Ho dato la piena disponibilità a recarmi in aula per confrontarmi costruttivamente con il Consiglio sulle tematiche relative alle manutenzioni delle scuole e, nello specifico, sulla questione degli impianti di riscaldamento. Cosa che accadrà mercoledì prossimo». (ANSA).