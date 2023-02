Mafia: Cracolici, figlia boss sia consapevole strada padre

(ANSA) - CASTELVETRANO, 02 FEB - "Mi auguro che la figlia Lorenza si renda consapevole che la strada vissuta dal padre è una via senza uscita". Lo ha detto Antonello Cracolici, presidente della Commissione regionale antimafia oggi a Castelvetrano (Trapani). La figlia del boss Matteo Messina Denaro, Lorenza Alagna, che abita nella cittadina trapanese, qualche giorno fa, attraverso l'avvocato Francesco Lo Sciuto, ha diffuso una nota nella quale affermava di "non rinnegare il padre", ribadendo, altresì, che "la sfera del rapporto padre-figlia è intangibile ed insindacabile, e, come tale, deve rimanere rigorosamente riservata". Il presidente Cracolici ha ribadito: "Non tocca a me giudicare i sentimenti tra figlia e padre ma ritengo necessaria che la giovane si renda conto di cosa ha compiuto suo padre". (ANSA).