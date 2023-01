Urso, in Sicilia faremo Silicon valley competitiva in Europa

(ANSA) - CATANIA, 28 GEN - "Gli investimenti che si stanno realizzando e quelli che sono in programma possono fare della Sicilia e dell'Etna valley quello che avevamo sempre immaginato: la Silicon valley europea capace di competere a livello globale". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Catania incontrando i giornalisti al termine di una visita al cantiere dell'impianto integrato Wafer Sic che StMicroelectronics sta costruendo per la produzione di substrati in carburo di silicio.

"Siamo convinti - ha continuato Urso - che questa sia la scommessa dell'Italia e non a caso questa è la mia prima visita in uno stabilimento produttivo dopo 100 giorni trascorsi a rimettere in moto la politica industrial del nostro Paese con dossier particolarmente scottanti con cui lui sono confrontato in sede europea con i nostri principali partner e i commissari competenti. Oggi si parte - ha concluso Urso - per evidenziare al Paese e all'Europa quale è la scommessa del nostro Paese nel settore dei semiconduttori, che è il futuro anche dell'industria manifatturiera italiana ed è importante che questo avvenga con sul pieno sostegno del Governo. La scommessa del nostro Mezzogiorno parte da qui". (ANSA).