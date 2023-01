Mafia: manifestazione a Campobello per dire no ai boss

(ANSA) - PALERMO, 23 GEN - "La Sicilia è nostra e non è di Cosa Nostra". E' questo lo slogan della manifestazione, promossa a Campobello di Mazara per mercoledì prossimo, 25 gennaio, con inizio alle ore 18 con ritrovo presso il vicolo San Vito, dinanzi il covo di Matteo Messina Denaro. I sindaci Giuseppe Castiglione e Enzo Alfano, a nome delle amministrazioni di Campobello e di Castelvetrano e congiuntamente ai rispettivi presidenti del Consiglio comunale, invitano i cittadini a partecipare in massa.

I cittadini di Campobello si riuniranno dinanzi la chiesa Madonna di Fatima e sfileranno in corteo sino a congiungersi con i cittadini di Castelvetrano, che arriveranno dalla parte opposta del paese (al confine di Castelvetrano), "per gridare insieme un forte No alla mafia", affermano i promotori dell'iniziativa.

"Uniti possiamo essere ancora più forti contro la mafia - afferma Castiglione - In questa manifestazione, che è stata voluta anche dai tantissimi cittadini onesti e laboriosi che rappresentano il vero volto di Campobello e di Castelvetrano, abbiamo voluto coinvolgere anche gli altri sindaci della provincia, perché vogliamo mandare un messaggio forte e univoco di contrasto alla criminalità, ribadendo il nostro sentito ringraziamento alle Forze dell'Ordine che, con la cattura di Messina Denaro, hanno finalmente liberato il nostro territorio da questo terribile e opprimente male". (ANSA).