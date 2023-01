Mafia: figlio autista boss, io credo a mio padre

(ANSA) - CAMPOBELLO DI MAZARA, 23 GEN - "Mio padre ha già fornito la sua versione durante l'interrogatorio e io credo a quanto ha detto". Lo afferma Vincenzo Luppino davanti il magazzino di via B a Campobello di Mazara che oggi pomeriggio la Polizia scientifica sta perquisendo. Il locale è di Luppino che, con la moglie, vive nell'appartamento a fianco. "Io non conosco Matteo Messina Denaro e non l'ho mai incontrato - ha detto - noi siamo una famiglia di lavoratori che si spaccano la schiena ogni giorno a lavorare". Sul posto è anche arrivato il fratello Antonino.

Giovanni Luppino, autista del boss Matteo Messina Denaro, arrestato lunedì scorso nei pressi della clinica La Maddalena, insieme ai due figli da alcuni anni gestisce un centro di ammasso e commercializzazione di olive da mensa proprio a Campobello di Mazara. I Luppino fanno da intermediari con i grossisti del Napoletano che poi comprano le partite di olive.

(ANSA).