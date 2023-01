Incendi: fiamme in casa a Catania, in nove evacuati da Vvf

(ANSA) - CATANIA, 23 GEN - I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio a Catania per un incendio che si è sviluppato all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina di sette elevazioni di via Sardegna sviluppatosi probabilmente per un corto circuito. Non ci sono stati feriti. Nove persone, tra cui due disabili, uno dei quali su una sedia a rotelle, sono state fatte evacuare dalle loro abitazioni e sono state affidate alle cure dei sanitari del 118, presenti sul posto con tre ambulanze. I pompieri al loro arrivo hanno trovato le scale dell'edificio completamente invase dal fumo ed hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'abitazione. L'appartamento interessato dall'incendio e quello al terzi piano sono stati dichiarati inagibili fino a più accurate verifiche. (ANSA).