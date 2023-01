Carmen Diodato, 'anche noi sordi ce la possiamo fare'

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Standing ovation negli studi di 'Da noi a ruota libera', su Rai1, per l'esibizione di Carmen Diodato, accolta dal pubblico con applausi entusiasti e commossi. "Le vibrazioni sono come la musica" ha dichiarato a Francesca Fialdini l'unica ballerina sorda nel corpo di ballo di un teatro, il Massimo di Palermo. "Per me è importante dimostrare a tutti che anche noi sordi ce la possiamo fare. Ho fatto una vita normale in tutto e per tutto. Ho iniziato a fare la ballerina all'età di quattro anni e non ho mai pensato che non avrei potuto danzare a causa della mia sordità". (ANSA).