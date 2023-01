Turismo sostenibile, un incontro promosso da Iter Vitis

(ANSA) - PALERMO, 20 GEN - Si discuterà di turismo sostenibile e di itinerari culturali mercoledì 25 gennaio, alle 10:00, a Sambuca di Sicilia, nella sala convegni di Palazzo Panitteri, sede dell'Itinerario Culturale Iter Vitis.

L'occasione è data dalla recente creazione, proprio a Sambuca, di una Biblioteca del Turismo Sostenibile e degli Itinerari Culturali.

Nelle intenzioni dei curatori, la Biblioteca, realizzata grazie al progetto di cooperazione internazionale Crossdev - Cultural Routes for Sustainable, Social and Economic Development Mediterranean, non sarà soltanto un luogo dedicato alla consultazione di libri sul turismo ma anche uno spazio destinato ad ospitare convegni ed eventi culturali. I lavori saranno coordinati da Toti Piscopo, Direttore editoriale di Travelnostop.com e vedranno la partecipazione di Leonardo Ciaccio, Sindaco di Sambuca di Sicilia, Emanuela Panke, Presidente dell'Itinerario Culturale Iter Vitis, Gunther Di Giovanna, Presidente della Strada del Vino Terre Sicane, Gori Sparacino, Direttore della Federazione Italiana delle Strade del Vino, Fabrizio Giacalone, rappresentante di Palma Nana, una cooperativa sociale impegnata dal 1983 sui temi dell'educazione ambientale e del turismo responsabile, Giuseppe Avenia, Dirigente responsabile del Museo archeologico regionale "Pietro Griffo" di Agrigento.

Nella seconda parte del convegno Maurizio Giannone, Consulente per il turismo del programma europeo Intelligent Cities Challenge, solleciterà Girolamo Cusimano e Antonio Purpura, Professori Ordinari rispettivamente di Geografia ed Economia Applicata, a condividere con il pubblico le loro idee sul presente e sul futuro del turismo in Sicilia. (ANSA).