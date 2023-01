A Caltanissetta folla giornalisti per processo stragi a boss

(ANSA) - PALERMO, 19 GEN - Folla di giornalisti e telecamere davanti l'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta dove stamane si celebra l'udienza del processo davanti alla corte d'assise a Matteo Messina Denaro, accusato di essere uno dei mandanti delle stragi di Capaci e via d'Amelio. Il boss, che potrebbe essere collegato in videoconferenza dal carcere de L'Aquila dove è detenuto, in primo grado è stato condannato all'ergastolo. Il procedimento, approdato in Corte d'Assise d'Appello è ormai alle battute finali. Uno dei due avvocati d'ufficio, Giovanni Pace, ha detto di non avere ancora ricevuto comunicazioni circa il collegamento in videoconferenza e la nomina del difensore di fiducia dell'imputato, la nipote Lorenza Guttadauro. (ANSA).