Mafia: cugino boss in piazza, riscriviamo storia Castelvetrano

CASTELVETRANO, 18 GEN - In piazza con un foglio bianco, dove simbolicamente riscrivere la nuova storia di Castelvetrano. È l'invito che Giuseppe Cimarosa ha rivolto a tutti per domani pomeriggio alle ore 16, in piazza Ruggero Settimo a Castelvetrano. A due giorni dall'arresto del boss Matteo Messina Denaro il cugino acquisito del super latitante ha pensato di organizzare un'iniziativa in piazza dal valore simbolico: "Si tratta di una manifestazione silenziosa e pacifica nel quartiere dove Matteo Messina Denaro è nato e dove vive ancora il resto della sua famiglia".

Cimarosa, regista di teatro equestre e gestore di un maneggio, è figlio di Rosa Filardo, cugina di primo grado di Matteo Messina Denaro e di Lorenzo Cimarosa, morto nel 2017 dopo aver collaborato con la giustizia. "Ribellarsi alla mafia e gioire di questo arresto è un nostro dovere di siciliani onesti.

Fino a oggi la nostra storia è stata segnata e scritta dagli errori degli altri, da oggi ce la scriviamo da soli", dice.

