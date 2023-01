De Lucia, ho avuto breve colloquio con Messina Denaro

(ANSA) - PALERMO, 18 GEN - "Ho avuto un breve colloquio con Matteo Messina Denaro, è durato qualche minuto. Gli ho spiegato che è nelle mani dello Stato e gli ho detto che avrà piena assistenza medica. Lui ha ringraziato". Così il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia, parlando a Metropolis. Intanto è possibile che il boss partecipi domani in videconferenza all'udienza del processo ai mandanti delle stragi di Capaci e via D'Amelio in corso davanti alla corte d'assise d'appello di Caltanissetta. A quanto si apprende, nel penitenziario di massima sicurezza de L'Aquila è già stata allestita una sala attraverso la quale si svolgerà il collegamento. (ANSA).