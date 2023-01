Incendi: rogo in piazzale autofficine, distrutte undici auto

(ANSA) - CARINI, 16 GEN - Un incendio ha distrutto la scorsa notte a Villagrazia di Carini 11 veicoli nel piazzale di due autofficine. E' accaduto sulla via Provinciale, una delle strade principali della borgata carinese, in provincia di Palermo.

L'allarme è scattato intorno alle 2. Immediati sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e carabinieri. Il rogo ha interessato un unico spiazzale che è condiviso da due diverse autofficine. Per ore i pompieri sono stati impegnati a domare le fiamme. Indagano i carabinieri della compagnia di Carini che hanno già acquisito le immagini della videosorveglianza della zona. Pare che le telecamere abbiano potuto riprendere gli incendiari in azione. In corso ulteriori accertamenti. (ANSA).