Cannes: Musumeci, fiducia ad assessore mio ex governo

(ANSA) - PALERMO, 14 GEN - "Esprimo fiducia nell'operato dell'assessore Manlio Messina che ha fatto parte del mio governo regionale. Parlo solo delle cose che appartengono alla mia gestione. Il governo ha dato un obiettivo che è quello di promuovere la Sicilia in tutte le più prestigiose sedi nazionali e internazionali. E' stato fatto a Cannes. E' stato fatto con un notevole ritorno di immagine. Questa è la politica. Come arrivare agli obiettivi, con quali procedure e quali tecniche, dice la legge Bassanini, è compito della burocrazia e lì non metto lingua". Così si è espresso il ministro della Protezione civile Nello Musumeci che ha partecipato alla conferenza stampa, tenuta stamane al Palazzo delle Aquile, convocata dal sindaco Roberto Lagalla per illustrare il programma dell'amministrazione di Palermo per superare l'emergenza cimiteri.

Musumeci non ha voluto commentare il caso dei fondi (3 milioni e 750 mila euro) stanziati dall'attuale assessore al Turismo Francesco Paolo Scarpinato e poi bloccati dall'attuale governatore Renato Schifani. Un'analogo provvedimento era stato varato dal governo Musumeci su iniziativa dell'assessore Messina. I fondi stanziati erano stati 2,2 milioni. (ANSA).