ANSA/ Legami tra Marsala e Londra, una storia lunga 250 anni

(di Antonio Pizzo) (ANSA) - MARSALA, 14 GEN - I forti legami tra la città di Marsala e l'Inghilterra sono stati il tema dell'incontro che il sindaco Massimo Grillo ha avuto, a Roma, con l'ambasciatore britannico Edward Llewellyn. Quest'anno ricorre il 250/mo anniversario della prima spedizione da Capo Boeo verso l'Inghilterra, ad opera di John Woodhouse, del "Perpetuum", ovvero il vino dei contadini marsalesi dell'epoca, al quale l'imprenditore inglese, per evitare che si guastasse durante il viaggio in nave, aggiunse dell'alcool acquavite, creando di fatto quel "Marsala" che, poi, insieme ad altri inglesi trasferitisi anche loro sulla punta occidentale della Sicilia per creare stabilimenti enologici, resero questo vino liquoroso famoso in tutto il mondo.

Altri legami tra Marsala e l'Inghilterra sono rappresentanti dal ruolo delle navi britanniche nello sbarco di Garibaldi e dei Mille nel 1860, le ricerche archeologiche avviate sull'isola di Mothia da Joseph Whitaker, l'opera dell'archeologa subacquea Honor Frost, che dai fondali sabbiosi di Punta d'Alga portò alla luce la Nave Punica, e la Chiesa Madre dedicata a San Tommaso Becket, vescovo di Canterbuty.

Grillo ha detto all'ambasciatore che il Comune intende mettere in cantiere diverse iniziative per ricordare l'anniversario dell'arrivo di Woodhouse a Marsala e rinsaldare i rapporti con la Gran Bretagna. "Ho trovato ampia condivisione - ha detto Grillo - per le iniziative che promuoveremo nei prossimi mesi e su cui ho chiesto l'alto patrocinio dell'ambasciata inglese. Ho anche auspicato che possa avviarsi una collaborazione, non solo a fini turistici, ma anche commerciali. Sotto l'egida della Regione siciliana, intendiamo organizzare incontri tra i nostri imprenditori e quelli inglesi, soprattutto nei settori economici e produttivi dell'agroalimentare, ittico ed enogastronomico".

Con lord Edward Llewellyn, il primo cittadino ha anche parlato delle tratte aeree tra l'aeroporto di Birgi e il Regno Unito e della necessità di avviare progetti di restauro di opere storiche risalenti al periodo inglese a Marsala (baglio Woodhouse, palazzina Ingham, etc), nonché del "Museo del Vino" che sarà realizzato a Palazzo Fici e "in cui verrà esaltato il legame tra la città e gli Inglesi". (ANSA).