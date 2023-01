Open Arms: video sottomarino Difesa al centro udienza marzo

(ANSA) - PALERMO, 13 GEN - Si preannuncia "calda" la prossima udienza del processo Open Arms che vede imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. La Procura di Palermo oggi ha rinunciato a tutti i testi della sua lista tranne quelli che dovranno riferire sulla presenza del sottomarino Venuti della Marina Militare nel momento del primo soccorso prestato dalla Ong al barcone in avaria l'1 agosto del 2019. Informativa di cui, sostiene la legale del leader leghista Giulia Bongiorno, per molto tempo la difesa sarebbe stata tenuta all'oscuro e che sarebbe invece decisiva per provare le condotte opache dell'equipaggio della nave spagnola. Emersa su sollecitazione dell'avvocato durante l'esame in aula di un funzionario del Viminale, il caso del sottomarino Venuti è oggetto di ben due denunce.

Una della Open Arms, parte civile al processo, che chiede ai pm di verificare perchè l'equipaggio della Marina non intervenne durante il salvataggio dei profughi e ipotizza l'omissione di soccorso. L'altra della legale di Salvini.

"Lunedì depositeremo il nostro esposto a sei Procure tra le quali quelle di Roma e Perugia - ha detto Bongiorno al termine dell'udienza di oggi - perchè i video girati dall'equipaggio del Venuti dimostrano che la Ong ebbe comportamenti anomali (il riferimento è a presunti accordi con gli scafisti del barcone in avaria ndr) e confermerebbero quanto diciamo da tempo e cioè che dietro al divieto di sbarco c'erano gravi sospetti di condotte illecite da parte della Open Arms".

"L'informativa della Marina con questi dati - insiste Bongiorno - fu comunicata a diverse procure, allora perchè non venne approfondita? Perchè il Tar, chiamato a pronunciarsi sul primo divieto di ingresso in acque italiane della nave della Ong, non è stato messo in condizione di esaminarla?" Sul caso deporranno il 24 marzo due consulenti del pm che hanno analizzato i video girati dal Venuti e due funzionari della Marina. Alla prossima udienza inoltre farà dichiarazioni spontanee Salvini. (ANSA).