Teatro: domenica con i pupi per i bambini di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 12 GEN - Dal 15 gennaio al 28 maggio il museo delle marionette di Palermo aprirà la domenica con una rassegna tutta dedicata ai bambini. In programma laboratori, spettacoli, letture ad alta voce di fiabe, racconti e avventure.

Sono 19 gli appuntamenti costruiti su misura per piccoli spettatori, ma anche per adulti che vogliono tornare per un giorno a una condizione di bambino.

Il primo appuntamento è per domenica 15 gennaio con la compagnia Brigliadoro, che metterà in scena il "Duello di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica" seguito il 22 gennaio dal laboratorio "Come i pupi raccontano…" e il 29 gennaio dallo spettacolo "Lezioni di volo" di e con Federica Castelli, prodotto dal Teatro Atlante. Domenica 5 febbraio la rassegna inaugura lo spazio delle letture ad alta voce con la fiaba "Spera di sole" di Luigi Capuana, a cura di Alessia Franco. Seguiranno incontri, letture e "cunti" con le marionette tra cui anche i "pupi antimafia".

"La rassegna - dice il direttore del museo, Rosario Perricone - è stata pensata come un alternarsi di attività fondamentali per la crescita e per l'educazione all'ascolto". (ANSA).