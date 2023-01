Rogo in abitazione a Catania, trovato corpo carbonizzato

(ANSA) - CATANIA, 09 GEN - Un corpo carbonizzato è stato trovato da vigili del fuoco di Catania in un'abitazione di viale Angelo Vasta, nella zona dell'ospedale Cannizzaro, dove era intervenuti per spegnere un incendio. La vittima non è stata ancora identificata. Il rogo ha interessato il primo piano e la mansarda dell'edificio. A dare l'allarme erano stati dei vicini di casa. Il corpo trovato dai pompieri è completamente carbonizzato e non è stato possibile procedere a un'identificazione ufficiale della vittima, ma si sta cercando un 70enne che abita nello stabile e di cui non si hanno notizie. I vigili del fuoco stanno mettendo in sicurezza la struttura ed eseguendo rilievi per accertare le cause del rogo. Sul posto per le indagini sono presenti i carabinieri del comando provinciale di Catania.